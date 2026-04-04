Başsavcılık duyurdu: Ankara merkezli 8 ilde et fiyatları ve bozuk gıda operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, karkas et fiyatlarında manipülasyon yapan ve piyasaya hastalıklı et süren büyük ölçekli besici ve tedarikçilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. CİMER başvuruları, sosyal medya paylaşımları ve Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

BOZULMUŞ ETLERİ PİYASAYA SÜRMÜŞLER

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatları, organize hareket eden bazı besici gruplar tarafından olağanüstü şekilde yükseltildi. Karkas et tedarikçisi firmalar, ellerinde mal olmadığı veya kesime hayvan gelmediği gerekçelerini öne sürerek arz kısıtlamasına gitti ve piyasaya et akışını fiilen durdurdu. Savcılık, aynı şahısların hastalıklı hayvanları kestirerek bozulmuş etleri piyasaya sürdüklerini de belirledi.

Ankara, Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya'da faaliyet gösteren büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel bağlantıları, iletişimin dinlenmesi ve alınan beyanlarla somutlaştırıldı. Şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Fiyatları Etkileme", "Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma" ile "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

DENETİMLERİ SIZDIRAN 5 KAMU GÖREVLİSİNE GÖZALTI

Delillerin toplanmasının ardından 31 Mart 2026 tarihinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında arama ve el koyma kararı verilen 33 şüpheliden 31'i yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri şebekeye önceden haber verdiği tespit edilen 5 kamu görevlisi de yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargı süreçleri tamamlandı. Kamu görevlisi olan 5 şüpheli 1 Nisan 2026'da, diğer 16 şüpheli ise 3 Nisan 2026'da Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halkın sağlığıyla oynadığı tespit edilen veya edilecek olan tüm kişiler yönünden soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.