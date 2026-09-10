Başsavcılık harekete geçti! Denizolgun'un ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında sosyal medyada gerçeğe aykırı içerik paylaşan kişiler için resen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başsavcılık harekete geçti! Denizolgun'un ölümüyle ilgili paylaşımlara soruşturma
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürecine dair sosyal medyada paylaşılan içerikleri mercek altına aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma hakkında "TR 7 24" isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımlandığı tespit edildi. Bu tespitin ardından söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında resen soruşturma açıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Açıklamada, başlatılan soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi. Savcılık, sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma kapsamında, sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Buna göre soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, paylaşımları yapan kişi ya da kişilerin kimlik bilgilerinin netleşmesiyle birlikte adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

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