Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, iki sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırırken, diğer iki sanığı beraat ettirdi. Aile karara tepki gösterdi.

Simge Sarıyar
Kadıköy’de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanık hakkında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar U.B. ve B.B.’yi “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, bu iki sanık için haksız tahrik indirimi uygulamadı. Diğer iki sanık ise beraat etti.

SAVCILIK BERAT KARARINA İTİRAZ ETTİ

Kararın açıklanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında iki sanık hakkında verilen beraat kararına itiraz etti.

Savcılık, dosyanın yeniden değerlendirilmesi için üst mahkemeye başvurdu.

Kararın açıklanmasının ardından Minguzzi ailesi karara tepki gösterdi.

Ailenin avukatı Ersan Barkın, “Karara itiraz edeceğiz. Üst mahkemeden döneceğine inanıyoruz” dedi.

Anne Yasemin Minguzzi ise duygusal açıklamasında, “Ben sadece ilahi adalete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

