Başsavcılık uyardı: Gençler farkında olmadan "ağır ceza" şüphelisi oluyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artış gösteren siber saldırılar ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle gençlerin banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşu hesapları ve GSM hatlarını başkalarına kullandırmaları nedeniyle çok sayıda kişinin adli süreçlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

HESABI KULLANMAK İÇİN KULLANILAN KLASİK YALANLAR

Açıklamada, bir kişinin kendi adına açılmış banka hesaplarını veya GSM hatlarını yasal olmayan bir kullanım olacağını bilerek veya bilmeden başkalarına kullandırmasının suç teşkil ettiği vurgulandı. Dolandırıcıların hesap temin etmek için şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Hesabım blokeli"

"Sadece 1-2 gün kullanılacak"

"Hesap senin ama sorumluluk bende"

"Yaptığım iş yasal"

"Yakalanan olmadı"

"EN AĞIR SONUÇLARLA" KARŞI KARŞIYA KALINIYOR

Başsavcılık, mağdurdan çıkan paranın çoğu zaman hesabını kullandıran kişinin hesabına yatırıldığını, şikayet halinde ise ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğunu vurguladı. Bu kişilerin "para katırı" olarak adlandırıldığı ve ceza soruşturmalarında "en ağır sonuçlarla" karşı karşıya kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kimlik avı (phishing), deepfake teknolojileri, kripto para dolandırıcılıkları ve yasadışı bahis gibi suçların bu hesaplar üzerinden işlendiğine dikkat çekilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.