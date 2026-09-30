Başsavcılıktan açıklama geldi: MHK soruşturmasında VAR kayıtları incelendi mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK Başkanı ve bazı şüpheliler hakkındaki soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başsavcılıktan açıklama geldi: MHK soruşturmasında VAR kayıtları incelendi mi?
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Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı ile diğer bazı şüphelileri ilgilendiren süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

VAR ODASI İÇİN NET CEVAP

Yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: "TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır"

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