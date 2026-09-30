Başsavcılıktan açıklama geldi: MHK soruşturmasında VAR kayıtları incelendi mi?

Başsavcılık, yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı ile diğer bazı şüphelileri ilgilendiren süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

VAR ODASI İÇİN NET CEVAP

Yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: "TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır"