Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası ile ilgili açıklama yaptı. Bazı gazetelerde yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü, emniyet görevlilerinin sorgulara ilişkin herhangi bir paylaşım yapmamaları için uyarıldıkları vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Aralık’ta Ankara-Konya hattında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.



9 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı kazayla ilgili basında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.



Şüpheli ifadelerinin basın ile paylaşılmadığını kaydedilen açıklamada, emniyet görevlilerinin bu konuda uyarıldıkları bilgisi verildi.



Açıklamada soruşturmanın hassasiyet ile yürütüldüğüne değinildi “Tren kazası ile ilgili olarak bir kısım basın yayın organında yayınlanan şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.



Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör, tren teşkil memuru, tren hareket memuru gözaltına alınmıştı.



Emniyette sorguları süren bir şüphelinin "Yüksek Hızlı Treninin genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu" şeklinde ifade verdiği iddia edilmişti.



ulusal.com.tr