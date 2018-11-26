İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ'ndan 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 11.20 sıralarında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan 11075 kuyruk numaralı askeri helikopterin, İstanbul Sancaktepe İlçesi Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi civarına düştüğünün bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Kaza neticesinde Albay Gökselin Şaylan, Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan’ın şehit oldukları kaydedilen açıklamada, Üstçavuş Özkan Yılmaz’ın ise ağır yaralı vaziyette Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındığı aktarıldı.



Açıklamada, soruşturma kapsamında görevlendirilen bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısının derhal olay yerine intikal ederek inceleme yaptıkları, ardından askeri helikopterin ait olduğu komutanlığa bağlı kaza kırım ekibinin de bölgede çalışma yaptığı ifade edildi.



Gerekli adli muayenelerin tamamlanmasının ardından, şehit cenazelerinin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Helikopterin düşmesine sebep olan olgular ile varsa kusuru bulunan tüm kişilerin tespiti ve haklarında yasal gereğinin yapılması amacıyla soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur." denildi.