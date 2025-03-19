Başsavcılıktan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan, gözaltındaki isimlere ilaç verilmediği ve doktor kontrollerinin emniyet binasında yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gözaltına alınan şüphelilerin ilaç kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu durum kolluk birimlerince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca, doktor muayeneleri, kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada ve emniyet binası dışında yapılmaktadır."

Başsavcılık, kamuoyunda yanıltıcı bilgilere yer verildiğini belirterek resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.