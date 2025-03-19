Başsavcılıktan İBB'ye yönelik soruşturmalara dair açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin doktor muayenelerinin emniyet binası içinde yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan, gözaltındaki isimlere ilaç verilmediği ve doktor kontrollerinin emniyet binasında yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gözaltına alınan şüphelilerin ilaç kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu durum kolluk birimlerince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca, doktor muayeneleri, kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada ve emniyet binası dışında yapılmaktadır."

Başsavcılık, kamuoyunda yanıltıcı bilgilere yer verildiğini belirterek resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre sonrası açıklama yaptıKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevre sonrası açıklama yaptıDünya
istanbul cumhuriyet başsavcılığı ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
Kritik görüşmenin detayları...
"Hesaplaşmada öncelik Suriye'nin kuzeyindedir"
İBB soruşturması dünya basınında
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Özgür Özel Saraçhane'de yargıyı hedef aldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB soruşturmasına ilişkin konuşuyor
RTÜK ve CKD'den ortak Çalıştay
Devre kesici iki kez devreye girdi
HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİLDİR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri
Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar
Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları
Gram altın 3.600 lirayı aştı: İslam Memiş'ten kritik uyarılar! Gram altın 3.600 lirayı aştı: İslam Memiş'ten kritik uyarılar!