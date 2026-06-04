Başvuru kabul edildi! Mourinho Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti! Peki neden?

Fenerbahçe'nin eski teknik patronu, dünya futbolunun ikonik ismi Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının kendisine verdiği cezaları uluslararası yargıya taşıyarak tarihi bir hamleye imza attı. Portekizli teknik adamın Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru resmen kabul edildi ve mahkeme Türkiye'den savunma talep etti.

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Trabzonspor maçının ardından PFDK'dan aldığı cezaları Strasbourg'a taşıyan Jose Mourinho, hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın "ifade özgürlüğüm ve adil yargılanma hakkım ihlal edildi" başvurusunu işleme koyan AİHM, Türkiye'den resmen savunma istedi.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI VERİLEN CEZALAR BARDAĞI TAŞIRDI

NTV'de yer alan bilgilere göre; şu an Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başındayken 3 Kasım 2024 tarihinde deplasmanda 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, Portekizli çalıştırıcıya "1 maç men" ve toplamda 958 bin 500 TL'lik ağır bir para cezası kesmiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı onamıştı.

"FUTBOL KURULLARI BAĞIMSIZ DEĞİL, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından rotayı Strasbourg'a çeviren Jose Mourinho, AİHM başvurusunda Türk futbolunun yönetim sistemine ağır eleştiriler getirdi. Türkiye'deki futbol kurullarının özerk ve bağımsız bir yapıda olmadığını iddia eden dünyaca ünlü hoca, maç sonu değerlendirmeleri nedeniyle cezalandırılmasının "ifade özgürlüğü hakkının açık bir ihlali" olduğunu savundu.

"GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLMEDİ, ADİL YARGILANMADIM"

Deneyimli teknik adam, sadece ifade özgürlüğünün kısıtlanmadığını, aynı zamanda savunma ve adil yargılanma haklarının da TFF kurulları tarafından elinden alındığını iddia etti. Mourinho, PFDK ve Tahkim Kurulu tarafından verilen cezaların gerekçeli kararlarının yasal süreç içinde kendisine usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediğini, bu durumun da evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu belirtti.

SAVUNMA İÇİN 6 AY SÜRE

Mourinho'nun başvurusunu inceleyen ve esastan görüşülmek üzere dosyayı işleme koyan AİHM, TFF ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına resmi yazı göndererek savunma istedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, söz konusu ağır suçlamalara ilişkin hukuki argümanlarını Mumyalamak ve resmi görüşünü Strasbourg'a bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor. Bu davanın neticesi, Türk spor hukukunun gelecesi açısından bir dönüm noktası olabilir.