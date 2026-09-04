Batan feribottan acı haber geldi! Can kaybı 10'a çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Ercan Havalimanı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında paylaştığı verilere göre, faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken kayıp sayısı 18'e düştü. Gemide bulunan toplam 267 kişiden 239'u sağ kurtarılmıştı.

BATIK 550 METRE DERİNLİKTE: TCG IŞIN VE TCG ALEMDAR DEVREDE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin sonar sistemleriyle yürüttüğü taramalar sonucunda, alabora olan geminin yaklaşık 550 metre derinlikteki yeri tam olarak saptandı:

Robotik Müdahale: 550 metre derinlikteki enkaza, TCG Alemdar gemisine ait uzaktan kumandalı su altı robotu (ROV) indirilerek hem görüntüleme yapılıyor hem de naaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Geniş Çaplı Filo Seferberliği: Bölgede KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 4 gemi; Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 3 gemi, 1 helikopter, sonar ve dalış timleri görev yapıyor. Deniz Kuvvetleri 8 gemi ve 3 İHA, Hava Kuvvetleri ise 1 helikopter ve 1 İHA ile arama alanını havadan ve denizden tarıyor.

Hastanelerdeki Durum: Kurtarılan 239 kişiden hastaneye kaldırılan 131'i taburcu edildi. Tedavisi süren 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yoğun bakımdan çıkarıldıkları bildirildi.

ADLİ VE TEKNİK İNCELEME BAŞLADI: KKTC'DEN TÜRKİYE'YE ADLİ YARDIM TALEBİ

Facianın teknik ve idari nedenlerine dair çok yönlü soruşturma derinleştiriliyor. Cevdet Yılmaz, KKTC yargı makamlarının Türkiye Adalet Bakanlığı’na adli yardımlaşma talebi ilettiğini ve Türkiye’nin her türlü teknik ve adli desteği sağlayacağını vurguladı. Soruşturma kapsamında; geminin limandan hangi şartlarda ve evraklarla sefere çıkarıldığı, geçmiş teknik bakım ve denetim sicili ile mürettebatın olay anındaki idari kararları inceleniyor.