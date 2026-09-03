Batan feribotun karanlık geçmişi deşifre oldu! Şok eden ayrıntılar

Girne-Taşucu seferi sırasında su alarak alabora olan, 8 kişinin ölümüne ve 20 kişinin kaybolmasına neden olan "FİLO JET" isimli katamaran tipi yolcu gemisiyle ilgili soruşturma derinleşirken, geminin 26 yıllık siciline dair çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Batan feribotun karanlık geçmişi deşifre oldu! Şok eden ayrıntılar
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Fransa Yargıtayı (Cour de cassation) kayıtlarına göre geminin, "IRIS JET" adıyla çalıştığı 2003 yılında yine Taşucu Limanı'nda kaza yaptığı, hasar görmesine rağmen onarılmadan günlerce sefere devam ettirilerek su aldığı belgelendi.

2003'TE TAŞUCU'NDA RIHTIMA ÇARPTI, TAMİR EDİLMEDEN ÇALIŞTIRILDI

IMO numarası 8962034 olan ve 2000 yılında Fransa'nın La Rochelle kentinde üretilen geminin geçmişindeki kaza dosyası Fransız yüksek yargısına kadar uzandı. Mahkeme tutanaklarına yansıyan bilgilere göre:

Rıhtıma Çarptı: Gemi, 26 Ekim 2003 tarihinde Taşucu Limanı'na yanaşırken iskele baş tarafından rıhtıma çarptı ve gövdesinde hasar oluştu.
Onarılmadan Sefer Yaptı: Kaza seyir defterine işlenmesine karşın gemi tamir edilmeksizin seferlerine devam ettirildi.
Su Alarak Durduruldu: Hasarın büyümesi sonucu 5 Kasım 2003'te gövdesine ciddi miktarda su dolan geminin seferleri mecburen durduruldu ve olay sigorta anlaşmazlığıyla Fransız mahkemelerine taşındı.

2018 TÜRK LOYDU RAPORUNDA 29 MADDELİK KUSUR LİSTESİ

Faciaya karışan geminin geçmişteki teknik karnesinin de oldukça kabarık olduğu anlaşıldı. 2018 tarihli Türk Loydu denetim raporunda gemi üzerinde tam 29 ayrı kusur ve uygunsuzluk maddesinin listelendiği, ana makinelerde de kritik arızaların kayıt altına alındığı belirlendi.

Girne'deki son facianın adli sürecinde de polis, geminin geçmişte Türkiye'de hasarlı bir kazasının bulunduğunu ve ardından onarıldığını doğruladı. Ancak 2003 yılındaki bu yapısal hasar ve ihmalin, son alabora olma faciasına doğrudan teknik bir etkisi olup olmadığı yönündeki bilirkişi incelemesi sürüyor.

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