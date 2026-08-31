Batan gemide kaybolan kardeşlerden 2 gündür haber yok! "Ya ölü ya da diri getirsinler"

"YA ÖLÜ YA DA DİRİ GETİRSİNLER KARDEŞLERİMİZİ"

Kardeşlerinden gelecek ölü ya da diri haberini beklediklerini ifade eden Mehmet Demir, "2 kardeşimden haber alamıyoruz, dünden beri ve aile olarak perişanız. Ya ölü ya da diri getirsinler kardeşlerimizi. Yorulduk artık, hastanede zor duruyorum. Yarımız hastanedeyiz, yarımız da evde. Saat 10.30'da konsolosluktan arandım. Ölenlerin arasında ve hastanede olanların arasında yoklar. Denizdeler mi bir bilgi verilmiyor" diye konuştu.