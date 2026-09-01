Batan geminin yeri bulundu mu? KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Erhürman, "Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, batık gemi olduğu değerlendiriliyor" dedi.

"ÇOK TEKNİK VE HASSASİYETLE YÜRÜTÜLEN BİR ÇALIŞMA"

Operasyonun teknik ve büyük hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, faaliyetlerin gece saatlerinde de kesintisiz devam edeceğini söyledi. Erhürman, "Yarın itibarıyla Alemdar gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak" ifadelerini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TCG Alemdar'ın da yarın bölgeye ulaşarak operasyona katılacağını açıkladı. Mevcut geminin gece çalışma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Erhürman, "Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip" dedi.

DENİZ YÜZEYİNDEKİ ARAMALAR DA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Denizin derinliklerinde yürütülen teknik çalışmaların yanı sıra deniz yüzeyindeki arama faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışmaların eş zamanlı olarak devam edeceğini ifade etti.