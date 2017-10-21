Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne Türkiye'den katılan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti, dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarını sürdürüyor

Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne Türkiye'den katılan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti, dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarını sürdürüyor. Bir taraftan çeşitli oturumlarda konuşmacı sıfatıyla yer alarak savaşan Türkiye’nin durumunu ve Türk gençliğinin mesajlarını ileten heyet, diğer taraftan emperyalizme karşıuluslararası dayanışmayı artırmak için çeşitli örgüt ve siyasi partilerle toplantılar düzenliyor.



İran, Irak, Suriye, Hindistan, Bangladeş, Almanya, Rusya ve İsviçre’den gençlik örgütleriyle ve siyasi partilerle görüşmeler yapan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti Asya ve Avrupa’da yaşanan gelişmeleri ve eylem birliğini tartıştı.







İRAN, IRAK ve SURİYE GENÇLİĞİ BARZANİSTAN’A 2. İSRAİL DİYOR



Vatan Partili gençler ile İran Barış için Adalet Derneği (İBAD), Irak Ulusal Gençlik Konseyi’ne bağlı Irak Gençlik Birliği (IGB) ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı Suriye Devrimci Gençlik Birliği’nden (SDGB) gençler Irak’ın kuzeyinde kurulmak istenen 2. İsrail’e karşı birleşti.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş başkanlığındaki heyet ilk olarak İBAD ile görüştü. Öncü Gençlik’i otelde ziyaret eden İBADKordinatörü Ali Akbar Taheri ve beraberindeki dernek yöneticileri“Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) fitnelerine karşı bir coğrafya uyanıyor. Bu uyanışı fırsata çevirerek ABD’yi topraklarımızdan bir daha gelmeyecek şekilde kovmalıyız.” dedi. Irak’ın kuzeyinde kurulmaya çalışılan Barzanistan’ın 2. İsrail olduğunu belirten Taheri bölge ülkelerinin 2. İsrail’e karşı birleşmesinden memnun olduklarını dile getirdi.







VATAN PARTİSİ’NE ÖZEL TEŞEKKÜR



Öncü Gençlik İBAD’ın ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı SDGB ile bir araya geldi. Öncü Gençlik heyetini SDGB Başkanı MaanAboud ve Arap Öğrenci Birliği Genel Sekreteri NidalAmmar karşıladı. Suriye’nin zafere ilerleyişindeki samimi ve kararlı dayanışması vesilesiyle Vatan Partisi’ne teşekkür eden Nidal Ammar, “Dostluğumuz çok özel” dedi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ise “Vatan Partisi’nin ve Suriye’nin ortak mücadelesi Suriye’yi zafere, Türkiye’yi Batı Asya’nın yıldızlaşacağı Yeni Dünyaya taşıyor.” dedi.







EYLEM BİRLİĞİNE HAZIRLANIYORLAR



Öncü Gençlik, Suriye heyetinin ardından Irak Ulusal Gençlik Konseyi üyesi Irak Gençlik Birliği (IGB) yöneticileriyle buluştu. IGB Genel Koordinatörü Ali Alsalmi, Barzani’nin bölücü ve emperyalizm destekli referandumunun kesinlikle geçersiz olduğunu bildirdi.Iraklıların referandumu kabul etmediğini gerekenin yapıldığını belirten Alsalmi, “Hangi görüşten olursa olsun bütün Iraklılar referanduma ve ABD maşası Barzani’ye karşı çıkıyor.” dedi.



Iraklı, İranlı ve Suriyeli gençlere Batı Asya Birliği’nin gençlik ayağını sağlamlaştırmanın önemini aktaran Vatan Partisi Öncü Gençlik ilerleyen günlerde IGB, SDGB ve İBAD’ı Türkiye’de ağırlayacak.



Öncü Gençlik heyeti, görüşmelerin ardından Azerbaycan masasını ziyaret etti ve Azerbaycan’lı gençlerle sohbet etti.



ulusal.com.tr



