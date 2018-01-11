Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depoda 459,5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir depoda 459,5 kilogram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen ve depo olarak kullanılan bir iş yerine Özel Harekat ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.



Operasyon kapsamında söz konusu depoya kapısı balyozla kırılarak girildi. Yapılan aramada 459,5 kilogram esrar bulundu.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.