Batman'da Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Batman'da Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Diyarbakır Caddesinden başlayan yürüyüş Atatürk Parkına kadar devam etti. Yürüyüşe, Vali Ahmet Deniz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Deniz, yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini yad ettiklerini belirterek, o gün emellerine ulaşamayanların, bugün yine aynı emelleri için Türkiye'ye saldırdığını söyledi.

Bin yıldır farklı etnik ve dine mensup vatandaşların Anadolu'da kardeşçe yaşadığını dile getiren Deniz, şöyle konuştu:

"Bu coğrafya Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, Mevlana'nın sevgi tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Bizi birbirimize düşüremeyecekler. 100 yıl önce kendileri geldiler ama şimdi piyonlarını sürüyorlar. 30 yıldır terör örgütü PKK ve FETÖ'yü piyon olarak besliyorlar. Şimdi de DEAŞ diye bir terör örgütü ürettiler. Ama biz hep beraber ayaktayız, dimdik ayaktayız. 15 Temmuz'da 250 şehidimiz, 2 bin 169 gazimiz direnmemiş olsa belki şimdi iç savaş vardı. Onun için uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Kardeşçe bu coğrafyada yabancıların, hainlerin oyunlarını hep beraber bozacağız."



Daha sonra katılımcılara çorba ikram edildi.