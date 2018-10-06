Batman halkı, bölücü terör örgütüne karşı kenetlendi. Binlerce kişi 100 metre uzunluğında Türk bayrağı açarak kent meydanında yürüyüş düzenledi. Eylemde, Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" dövizleri taşındı.

Bu sloganlar, PKK saldırısında 8 şehidin olduğu Batman'da yükseldi.



Binlerce Batmanlı, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü" içib bir araya geldi. Gercüş'te PKK saldırısı kınandı.



Eylemde "Vatanımızı ve kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz", "Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir", dövizleri taşındı.



Atatürk Parkı'na yürüyen vatandaşlar 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.



İnanç ve Düşünce Platformu Sözcüsü Mehmet Ergin, yürüyüşün ardından PKK karşı açıklama yaptı.



Yürüyüşe Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de katıldı.



ulusal.com.tr