Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen şehit düştü.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen şehit düştü.



Gerçüş'teki saldırıda yaralanan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Şen, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon tarafından saat 16.00'da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit oldu.



Gercüş ilçesinin Yemişli Köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu Köyü kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit düşmüş, 2 asker yaralanmıştı.



(AA)