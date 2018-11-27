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Batman'dan acı haber: 1 polis şehit oldu

Batman'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristin kaldığı eve güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi

Batman'dan acı haber: 1 polis şehit oldu

 Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi, bir polis memuru şehit oldu. 

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. 

Ağır yaralanan bir polis memuru, kaldırıldığı özel hastanede şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile iki el bombası ele geçirildi.

4 yaşındaki çocuğu rehin almış
Operasyon sırasında teröristin, evde bulunan 4 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak kendisine siper ettiği, bundan dolayı güvenlik güçlerinin operasyonda hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.
Operasyonda kurtarılan çocuk ailesine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #batman
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