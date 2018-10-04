Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 asker şehit düştü,

Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 8 asker şehit düştü,



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Gerçüş'teki saldırıda yaralanan askerlerden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Şen, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon tarafından saat 16.00'da Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit oldu.



Hain saldırıda şehit sayısı 8'e yükseldi.



Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Şehit Uzman Çavuş Yahya Şen

Hain saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Yahya Şen'in Trabzon nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök

25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün acı haberi Eskişehir'deki yaşayan babası Turhan Gök ve annesi Nurcan Gök'e verildi.

Bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Burak (19) ve Batuhan (7) adlı 2 kardeşi olduğu belirtildi.



Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus

Şehit ateşi İzmir, Bergama'ya düştü. Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus 28 yaşındaydı. Oğullarının şehadet haberi annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus'a (54) verildi.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekâr olan şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay olduğu ve İzmir'de görev yaptığı aktarıldı.



Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce

Şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin acı haberi, Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde oturan ailesinin evine ulaştı.

Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Ömer ve annesi Sündüz İnce, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Çavış İnce 26 yaşındaydı.



Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim

Şehit asker Uzman Çavuş Ali Hekim 24 yaşındaydı ve 9 Eylül'de evlenmişti. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi.

Şehit Hekim'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.



Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu

Şehit olan 7 askerden biri de memleketi Samsun olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'ydu.

Babası Arif ve annesi Fidase Göksu ile şehidin 4 kardeşine acı haber verildi.

Şehit Göksu’nun yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.



Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Aydın 29 yaşındaydı. Şehit Aydın’ın şehadet haberi Amasya'da oturan babası Niyazi (54) ile annesi Fatma Aydın'a, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından bildirildi. 2 yıl önce evlenmişti ve 4 yıldır Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu.



Şehit Aydın'ın kardeşi Sefa Aydın'ın da Ankara Astsubay Okulu'nda eğitim gördüğü öğrenildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer

Hain saldırıda şehit olan Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in, Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Bademli kırsal mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Bekâr olan Şehit Aydın'ın annesi Arife ve babası Tezcan Dinçer'e acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi.