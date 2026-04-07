Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 332 milyon liralık vurgun yapan 16 şüpheli tutuklandı

Batman merkezli 6 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik geniş çaplı bir jandarma operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesaplarında toplam 332 milyon liralık hareketlilik bulunduğu tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KRİPTO PARA VE ULUSLARARASI HESAPLARLA KARA PARA AKLADILAR

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının desteği ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin çalışma yöntemini deşifre etti. Ekiplerce yapılan detaylı çalışmalarda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

YASA DIŞI GELİRİ YURT DIŞINA TRANSFER ETTİLER

Organize suç örgütü üyelerinin, bahis üzerinden elde ettikleri yasa dışı geliri aklamak için kurdukları sistem tespit edildi. Şahısların bu yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları aracılığıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları saptandı.

Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları da ortaya çıkarıldı.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin tespitlerinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 16 şüpheli için adli süreç başlatıldı. Karakoldaki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.