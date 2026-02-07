Batman merkezli operasyon: Kendini MİT mensubu olarak tanıtan 4 kişi yakalandı

Batman merkezli operasyonda, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp yapay zeka desteğiyle 1.5 milyon TL'lik 'dosya kapatma' vurgunu yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batman merkezli operasyon: Kendini MİT mensubu olarak tanıtan 4 kişi yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık olayını aydınlattı. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir kişinin dosyasını bozacakları vaadinde bulunduğu tespit edildi. Şebekenin bu yolla mağdurlardan toplam 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İNANDIRICILIK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANMIŞLAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz incelemelerde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin, kendilerini devlet görevlisi gibi göstermek ve inandırıcılıklarını artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları saptandı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, şahıslardan 2’sini adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 2 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray Icardi için kararını verdi! Aslan'ın golcüsü kalıyor mu?Galatasaray Icardi için kararını verdi! Aslan'ın golcüsü kalıyor mu?Spor
Haftanın yıldızları belli oldu: A101'de bu hafta neler var?Haftanın yıldızları belli oldu: A101'de bu hafta neler var?Market

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

batman
Günün Manşetleri
Hatay merkezli dev operasyon!
Burdur'da fuhuş çetesine darbe!
2.8 milyar liralık para trafiği deşifre oldu
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni
Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı
Ali Kaya hakkında tutuklama kararı
7 ilde başlıyor... Üniversitelerde yeni dönem
Arakçi: İyi bir başlangıç oldu
6 Şubat deprem davalarında bilanço netleşti
Zonguldak'ta 'rüşvetle muayene' operasyonu
Çok Okunanlar
Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum
Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 7 Şubat Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni 6 Şubat Özel Dezenformasyon Bülteni