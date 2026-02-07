Batman merkezli operasyon: Kendini MİT mensubu olarak tanıtan 4 kişi yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dolandırıcılık olayını aydınlattı. Kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir kişinin dosyasını bozacakları vaadinde bulunduğu tespit edildi. Şebekenin bu yolla mağdurlardan toplam 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İNANDIRICILIK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANMIŞLAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz incelemelerde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin, kendilerini devlet görevlisi gibi göstermek ve inandırıcılıklarını artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları saptandı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, şahıslardan 2’sini adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 2 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.