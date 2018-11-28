Batman'da PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Birol Öztekin, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Batman şehidi son yolculuğuna uğurlandı.



Polis Birol Öztekin, Batman'da eylem hazırlığında olan bir teröristi yakalamak için operasyona katılmıştı. Polislerden kaçmak isteyen PKK'lı evde bulunan 4 yaşındaki çocuğu rehin almıştı. Öztekin, operasyonda çocuğa zarar gelmemesi için büyük çaba sarfetmişti. Öztekin operasyon sırada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.



Polis Öztekin, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine uğurlandı. Cami Kebir Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Öztekin'in ailesini törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etti.



Şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.



Polis Öztekin, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.



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