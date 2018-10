Türkiye bugün terör operasyonlarında şehit olan 8 vatan evladını son yolculuğa uğurladı. Antalya, Balıkesir, İzmir, Samsun, Ankara, Eskişehir, Amasya ve Kırıkkale'de vatandaşlar şehit cenazelerine Türk bayraklarıyla katıldı. Aileler, bölücü terör örgütüne tepkisini, çocuklarının üniformasını giyerek gösterdi.

Türk bayraklarıyla karşılandı kahraman Mehmetçikler... Vatan uğruna şehit olan askerlerin naaşları, on binlerce kişinin katıldığı törenlerle defnedildi.



PKK'lılar Batman Gercüş'te yola bomba tuzaklamıştı. Yıllar önce döşedikleri bu patlayıcılar uyuyan bomba olarak nitelendiriliyor. Teröristler askeri aracın geçişi sırasında EYP'yi infilak ettirmiş, 8 asker şehit olmuştu.



Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu... Memleketi Samsun'da bu görüntülerle uğurlandı. On binlerce kişi şehit törenine katıldı. Şehidin nişanlısı Nesrin Atağ, Göksu'nun üniformasını giydi.



Amasya'daki törene şehidin babasının sözleri damga vurdu.



Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Mustafa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Eskişehir'deki cenaze töreninden PKK'ya tepki sesleri yükseldi.



Uzman Çavuş Neşet Gök için Reşadiye Camisi'nde tören yapıldı. Törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan,asker selamı verdi.



Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce törene askeri üniformayla katıldı.



Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.



Uzman Çavuş Ali Hekim, Isparta'da defnedildi. Babaevinden helallik alındı, ardından şehidin naaşı tören için Valilik önüne götürüldü.



Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.



Uzman Çavuş Yahya Şen ağır yaralanmış, Ankara'ya sevk edilirken şehit olmuştu. Memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.



İzmir'de de şehit töreni vardı. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonda astsubaylığa geçmişti.



Şehidin kardeşi Çağrı Ulus da astsubay olarak İzmir'de görev yapıyor.



Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer de sekiz şehitten biriydi. Silah arkadaşlarıyla birlikte operasyona çıkmıştı. Şehidin pazartesi günü iznini tamamlayıp görevine döndüğü bildirildi. Dinçer Balıkesir'de defnedildi.





