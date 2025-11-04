Batman'da 2 aylık kabus bitti! Evi kurşunlayıp i̇ş yerini ateşe veren 5 kişi tutuklandı!

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ay önce Güneykent Mahallesi'nde yaşanan kurşunlama ve kundaklama olaylarının faillerini, titiz kamera ve saha çalışmalarıyla yakaladı.

Batman'da 2 aylık kabus bitti! Evi kurşunlayıp i̇ş yerini ateşe veren 5 kişi tutuklandı!
Batman'ın Güneykent Mahallesi'nde yaklaşık iki ay önce farklı adreslerde meydana gelen bir ikametin kurşunlanması ve bir iş yerinin ateşe verilmesi (kundaklanması) olaylarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu eylemlerin faillerini bulmak amacıyla olayların aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

6 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kamera kayıt incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları neticesinde, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak şahısların ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise suç unsurlarına rastlandı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü ve 36 adet kartuş ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

