Batman'da feci trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobiller çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hızla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada yaralanan Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi, ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.