Batman'da spor salonunun saunasında yangın: 2 ölü, 9 yaralı

Batman'da spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

VALİ CANALP: "2 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK"

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı."