CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında açılan yolsuzluk davası görülmeye başlandı.
İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sağlık sorunlarını gerekçe gösteren İlgezdi katılmadı. Duruşmada İlgezdi'yi avukatı Ali Diren temsil etti.
Duruşmada söz alan avukat Diren, duruşmayla ilgili gizlilik kararı alınmasını ve duruşma içeriğine yayın yasağı getirilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, İlgezdi'nin gizlilik isteğini reddetti. Duruşmanın içeriğine ise yayın yasağı getirildi.
Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, iki iş adamı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin “Haksız mal edinme” ve “İhaleye fesat karıştırma” suçlarından 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
ulusal.com.tr
Yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yargılanmasına başlandı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren İlgezdi, ilk duruşmaya katılmadı. Battal İlgezdi'nin talebiyle duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirildi
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında açılan yolsuzluk davası görülmeye başlandı.
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