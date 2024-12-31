Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan Karadeniz'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişiye operasyon düzenlenmiş ve hukuki süreçler başlatılmıştı.

Türkiye'nin Interpol'e yaptığı başvurular neticesinde, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılarak uluslararası arama süreci başlatıldı.