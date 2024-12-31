Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten
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Yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan Karadeniz'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişiye operasyon düzenlenmiş ve hukuki süreçler başlatılmıştı.

Türkiye'nin Interpol'e yaptığı başvurular neticesinde, Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılarak uluslararası arama süreci başlatıldı.

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