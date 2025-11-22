Batuhan Karadeniz kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Neden kırmızı bülten çıkarıldı?

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasıyla birlikte geçmişi, kariyeri ve kendisine yöneltilen suçlamalar araştırılmaya başlandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Batuhan Karadeniz kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Neden kırmızı bülten çıkarıldı?
Yayınlanma:

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının ardından kamuoyunda “Batuhan Karadeniz kimdir?”, “Neden kırmızı bülten çıktı?”, “Mal varlığına neden el konuldu?” gibi sorular gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın detayları ile birlikte Karadeniz’in kariyer geçmişi yeniden merak konusu oldu.

Batuhan Karadeniz, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Genç yaşta A takıma yükselmesiyle dikkat çeken Karadeniz, kariyerinde Trabzonspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor gibi birçok kulüpte forma giydi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz’in sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada, şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğu, Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı onayladığı belirtildi.

Başsavcılık ayrıca, süreçle ilgili soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Mal varlığına el konulduEski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Mal varlığına el konulduGündem
Mezuniyet çekimi dönüşünde feci kaza: 17 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdiMezuniyet çekimi dönüşünde feci kaza: 17 yaşındaki kız öğrenci yaşamını yitirdiYurt
batuhan karadeniz
Günün Manşetleri
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Türkiye’den Alman devlerine açık davet: “Yatırımlarınızı Türkiye’ye taşıyın”
CHP İstanbul İl Kongresi iptal davası ertelendi!
İlk 10 ayda ziyaretçi sayısı 55 milyonu geçti
14 ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı! Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkartıldı!
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında! TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: “Toprağa gömdüğün sır...” TRT 1 yeni fragman yayında!
Batuhan Karadeniz kimdir? Batuhan Karadeniz kimdir?
TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM İZLE | TRT 1 DİZİ İZLE
İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek!