Batuhan Karadeniz kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Neden kırmızı bülten çıkarıldı?

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının ardından kamuoyunda “Batuhan Karadeniz kimdir?”, “Neden kırmızı bülten çıktı?”, “Mal varlığına neden el konuldu?” gibi sorular gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın detayları ile birlikte Karadeniz’in kariyer geçmişi yeniden merak konusu oldu.

Batuhan Karadeniz, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. Genç yaşta A takıma yükselmesiyle dikkat çeken Karadeniz, kariyerinde Trabzonspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor gibi birçok kulüpte forma giydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz’in sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yaptığı, yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle 7258 sayılı Yasaya Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada, şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket payları, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğu, Sulh Ceza Hakimliği’nin bu kararı onayladığı belirtildi.

Başsavcılık ayrıca, süreçle ilgili soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.