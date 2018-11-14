banner999
Emine Şahin serbest bırakıldı
Emine Şahin serbest bırakıldı
Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart
Çavuşoğlu: Uluslararası soruşturma şart
Putin Türkiye'ye geliyor
Putin Türkiye'ye geliyor
RTÜK'ten o dizilere 'şiddet' cezası
RTÜK'ten o dizilere 'şiddet' cezası

Bayburt'ta 15 Kasım 2018'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. 

Bayburt'ta 15 Kasım 2018'de okullar tatil mi? Açıklama geldi

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. 

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.   

Kar yağışının sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bayburt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.