Bayğaralar operasyonunda 5'i çocuk 211 tutuklama

Adana merkezli 8 ilde yürütülen Bayğaralar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 216 şüpheli ve 5 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlarda toplam 296 şüpheli ve 6 çocuk yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 216 şüpheli ve 5 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 17 şüpheli ve 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetti. Adalet Bakanı Gürlek sokak çetelerine yönelik mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi.

MİLYONLUK SERVETE VE KARA PARAYA EL KONULDU

Soruşturma derinleştirildikçe örgütün finansal yapısına dair kritik veriler elde edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin firari şüphelilerin yakınları aracılığıyla aklandığı saptandı. Teknik incelemeler sonucunda örgütle bağlantılı yaklaşık 276 milyon lira değerindeki taşınmaz ve ulaşım araçlarına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında şu kalemler yer alıyor:

  • 40 adet motorlu araç
  • 14 adet arsa ve arazi
  • 15 adet konut
  • Çok sayıda banka hesabı

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından adli ve idari incelemeler devam ediyor.

Marmaris’te okul etkinliği paylaşımına tehdit: Yetkililer harekete geçtiMarmaris’te okul etkinliği paylaşımına tehdit: Yetkililer harekete geçtiGündem
Rusya'dan ABD'ye: "Abluka girişimi yasa dışı"Rusya'dan ABD'ye: "Abluka girişimi yasa dışı"Dünya
operasyon suç örgütü
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Dijital Türk Lirası testleri tamamlandı
Şanlıurfa'daki saldırıda yaralanan 10 kişi taburcu edildi
Tehdit paylaşımı yapan 67 kişi gözaltında
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası
'Okullardaki güvenlik tedbirleri artırıldı'
Emniyet'ten okul saldırıları sonrası operasyon
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının babası tutuklandı
Çok Okunanlar
BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı! BİM 17 Nisan Cuma indirimli ürünler kataloğu açıklandı!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı! İspanyol basınında Arda Güler rüzgarı!
Cuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandı Cuma günü karanlığa hazır olun: 8 saatlik kesinti programı açıklandı
Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti Markete açılan ateşin hedefi oldu: Üniversite hocası hayatını kaybetti