Bayğaralar operasyonunda 5'i çocuk 211 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlarda toplam 296 şüpheli ve 6 çocuk yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 216 şüpheli ve 5 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 17 şüpheli ve 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetti. Adalet Bakanı Gürlek sokak çetelerine yönelik mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi.

MİLYONLUK SERVETE VE KARA PARAYA EL KONULDU

Soruşturma derinleştirildikçe örgütün finansal yapısına dair kritik veriler elde edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin firari şüphelilerin yakınları aracılığıyla aklandığı saptandı. Teknik incelemeler sonucunda örgütle bağlantılı yaklaşık 276 milyon lira değerindeki taşınmaz ve ulaşım araçlarına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında şu kalemler yer alıyor:

40 adet motorlu araç

14 adet arsa ve arazi

15 adet konut

Çok sayıda banka hesabı

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından adli ve idari incelemeler devam ediyor.