Bayğaralar operasyonunda 5'i çocuk 211 tutuklama
Adana merkezli 8 ilde yürütülen Bayğaralar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 216 şüpheli ve 5 çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Nisan tarihinde başlatılan operasyonlarda toplam 296 şüpheli ve 6 çocuk yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 216 şüpheli ve 5 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 17 şüpheli ve 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bırakılmasına hükmetti. Adalet Bakanı Gürlek sokak çetelerine yönelik mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi.
MİLYONLUK SERVETE VE KARA PARAYA EL KONULDU
Soruşturma derinleştirildikçe örgütün finansal yapısına dair kritik veriler elde edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin firari şüphelilerin yakınları aracılığıyla aklandığı saptandı. Teknik incelemeler sonucunda örgütle bağlantılı yaklaşık 276 milyon lira değerindeki taşınmaz ve ulaşım araçlarına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında şu kalemler yer alıyor:
- 40 adet motorlu araç
- 14 adet arsa ve arazi
- 15 adet konut
- Çok sayıda banka hesabı
Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından adli ve idari incelemeler devam ediyor.