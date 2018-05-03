Hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın aday adaylığı başvurusu parti genel merkezine yapıldı.

Hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun parti genel merkezine yapıldığı bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de 24 Haziran seçimleri kapsamında pazartesi günü başlayan milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor. Milletvekili aday adaylarının başvuruları parti genel merkezinde kabul ediliyor.



CHP'de 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek başvurularda şu ana kadarki sayı 650'ye ulaştı.



Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun da yapıldığı kaydedildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ettiği Baykal'a Antalya'dan birinci sıradan adaylık teklif ettiği belirtilmişti.

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