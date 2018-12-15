Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin yerel seçim adaylarını belirlerken cesur davranması gerektiğini söyledi. Genel merkeze cesaret uyarısı yapan Baykal “Öncesine bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ittifakı açıkladı, Baykal’dan cesaret uyarısı geldi



Eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin düşüncelerini açıkladı.



Genel merkezin aday belirlerken cesur olması gerektiğini belirten Baykal “Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli.” İfadelerini kullandı.



Genel merkezin kararlı davranmasının partiyi güçlendireceğini kaydeden Baykal “Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir” dedi.



Baykal ayrıca, CHP Genel Merkezinin parti tabanından uzaklaşmaması gerektiğini de vurguladı.



Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Baykal’ın yılbaşında taburcu olabileceği değerlendiriliyor.



Bunun yanı sıra, 18 Aralık’ta yapılması planlanan CHP Parti Meclisi toplantısında, İyi Parti’nin aday çıkarmayacağı Adana, Antalya ve Bursa’daki adayların ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



CHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının açıklanmasının ise Ocak ayını bulacağı tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr