Baykal’dan İmamoğlu yorumu: "Temiz siyaset adına büyük bir adım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB’nin bazı yöneticileri ve Ekrem İmamoğlu hakkında operasyon düzenlenirken, 100’den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Aslı Baykal, gözaltıların önceden bilindiğini iddia ederek, İmamoğlu ve ekibinin tek kişilik bir ön seçimle vatandaşı adaletle karşı karşıya getirmeyi amaçladığını öne sürdü.

Baykal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugünkü gözaltılar, üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi, diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu’nun CHP üzerindeki etkisini düşündüğümüzde, bu gücün kaynağını sorgulamamak mümkün değil.

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapıldı. Bunun nedeni, gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adaletle karşı karşıya getirmekti.

Bu soruşturmalar ülke için zarar değil, aksine temiz siyaset adına büyük bir adımdır.

Bize düşen, Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemektir.

CHP’ye düşen ise, sağlıklı bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yaparak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmektir.”