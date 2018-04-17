Bayrak gitti, Ege'de kriz bitmedi. Olayın yaşandığı Aydın Didim'de tansiyon hala yüksek.
Yunanistan'ın Ege'de yaptığı bayrak kışkırtmasına, Türkiye müdahele etmiş, bayrak indirilmişti.
Krizin yaşandığı bölgeye en yakın konumda Didim bulunuyor. Peki vatandaş Türk-Yunan gerilimine nasıl bakıyor?
Didimliler, Ege denizindeki adalarımıza sahip çıkılmasını istiyor.
Sürecin yakın takipçisi olan Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı Bülent Boyer, hükümeti uyardı. " Lozan Andlaşması'na sahip çıkın" dedi.
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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