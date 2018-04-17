Hurşit Adası açıklarındaki bir kayalığa Yunan bayrağı dikilmesinin yankıları sürüyor. Kayalığa çıkarma yapan Türk askerleri bayrağı indirdi. Ulusal Kanal, gerilimin yaşandığı Didim'de bayrak krizini vatandaşa sordu.

Bayrak gitti, Ege'de kriz bitmedi. Olayın yaşandığı Aydın Didim'de tansiyon hala yüksek.Yunanistan'ın Ege'de yaptığı bayrak kışkırtmasına, Türkiye müdahele etmiş, bayrak indirilmişti.Krizin yaşandığı bölgeye en yakın konumda Didim bulunuyor. Peki vatandaş Türk-Yunan gerilimine nasıl bakıyor?Didimliler, Ege denizindeki adalarımıza sahip çıkılmasını istiyor.Sürecin yakın takipçisi olan Vatan Partisi Didim İlçe Başkanı Bülent Boyer, hükümeti uyardı. " Lozan Andlaşması'na sahip çıkın" dedi.