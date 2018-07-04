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Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek 5 yıl sonra beraat etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında, bayrak satan Ali Sarıçiçek ve 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı.Mahkeme tam 5 yıl sonra tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek 5 yıl sonra beraat etti

Gezi Parkı eylemlerinin bayrakçısı 5 yıl sonra beraat etti.

Gezi Parkı eylemlerinde İstiklal Caddesi'nde bayrak satan Ali Sarıçiçek ve 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı.

Gezi Parkı olayları sırasında bayrak satan Ali Sarıçiçek, göstericilerle birlikte gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

10 gün cezaevinde kalan Sarıçiçek yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti.

Mahkeme tam 5 yıl sonra tüm sanıkların beraatına karar verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali sarıçiçek #bayrak stıcısı
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