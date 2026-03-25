Bayrak Sitesi davasında karar çıktı! 6 sanık için tutuklama kararı

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci sarsıntısında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde yıkılan Bayrak Sitesi 1. Blok davasında karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan 8 sanığı hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte 6 sanık hakkında hükümle beraber tutuklama ve yakalama kararı verildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bayrak Sitesi'ndeki yıkımda Halime Tunç (77), Kasım Tunç (79) ve Mücahid Tunç (50) enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında, binanın yapım sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen A.T.Ü., B.Y., K.K., M.B., Y.G. ve S.Ç. ile dönemin belediye görevlileri M.B. ve M.H.B. hakkında dava açıldı. Sanıklar mahkemede "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hakim karşısına çıktı.

Taraf avukatlarının katıldığı karar duruşmasında sanıklar farklı şekillerde hazır bulundu. Başka bir dosyadan tutuklu olan B.Y. cezaevinden, K.K. ise İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Sanıklardan Y.G., savunmasını tamamladıktan sonra rahatsızlığı sebebiyle adliyeden ayrıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafilerinin soruşturmanın genişletilmesine yönelik taleplerini reddederek hükmü açıkladı.

6 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, sanıklardan A.T.Ü. ile B.Y.'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanıklar M.B., K.K., Y.G. ve S.Ç.'ye ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Heyet, hapis cezası alan bu 6 sanık hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. Kararın verilmesinin ardından K.K., bulunduğu İstanbul'da gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Davada yargılanan dönemin belediye görevlileri M.H.B. ve M.B. ise 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu iki sanık hakkında savcılığın talep ettiği tutuklama kararı, mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen heyetin oy çokluğuyla reddedildi.

Verilen cezaların ve kararların, istinaf ve temyiz incelemelerinin ardından kesinleşeceği bildirildi.