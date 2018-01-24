Türk Ordusu'nun Afrin operasyonu, Türk Milleti'ni birbirine kenetledi. Adana Büyükşehir Belediyesi, "Bayraklar asılsın terörün kökü kazınsın" adıyla kentte, 1 milyon Türk bayrağı dağıtım kampanyası başlattı. Diyarbakır ve Tokat'lı anneler de operasyondaki askerleri üşümesin diye atkı, bere ve içlik örmeye başladı.

Türk Milleti, Afrin'de operasyon yapan Mehmetçiğin arkasında tek yürek oldu.



Cephelerde başarı üstüne başarı kazanan Türk Ordusu'na en büyük destek yine Türk Milleti'nden.



Adana Büyükşehir Belediyesi, Afrin operasyonuna destek için kentte 1 milyon adet Türk Bayrağı dağıtma kampanyası başlattı. "Bayraklar asılsın terörün kökü kazınsın" kampanyasının duyurusu da mitingi andıran bir toplantıyla yapıldı.



Kampanyayla ilgili konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Afrin'de operayson yapan Mehmetçiklerimizin arkasındayız" dedi.



Diyarbakır ve Tokat'lı anneler de Mehmetçikler üşümesin diye harekete geçti.



Diyrbakırlı anneler Afrin'deki evlatları için binlerce atkı ve bere örmeye başladı.



"Afrin'de hava soğuktur askerlemiz üşümesin" diyen Tokatlı anneler de Mehmetçike içlik örüyor.







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