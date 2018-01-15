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Bayraktar'a ’Ben dilenci değilim’ demişti! Dilek Özçelik'ten acı haber

Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, ’Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli 27 yaşındaki Dilek Özçelik, hayatını kaybetti.

Bayraktar'a ’Ben dilenci değilim’ demişti! Dilek Özçelik'ten acı haber

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Dilek Özçelik’in bu sözleri Türkiye’nin o dönem bir numaralı gündemi olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Dilek’in bulamadığı ilaçlar temin edilmiş, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özçelik, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi Aziziye camiinde kılının ikindi namazının ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #Erdoğan Bayraktar #dilek özçelik
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