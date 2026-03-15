Bayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet

Bayraktar KIZILELMA, yerli mühimmatlar LGK-82 ve TEBER-82 ile gerçekleştirdiği atış testlerinde hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış testlerine devam ediyor. KIZILELMA, Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi.

Testi sosyal medya hesabından yayınlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "tam isabet" ifadesini kullandı.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise gelişmeye ilişkin şu notu düştü: "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA'dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz."

