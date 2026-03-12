Bayram alışverişinde tuzağa düşmeyin! Uzmanlardan kritik uyarılar

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, piyasalardaki alışveriş hareketliliği hız kazandı. Ancak gıda, şekerleme, tatlı, giyim ve ulaşım gibi sektörlerde yaşanan bu ciddi talep artışı, "bayram fırsatı" veya "bayram indirimi" adı altında sunulan cazip kampanyalarla birlikte çeşitli mağduriyet risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, vatandaşları bu dönemde karşılaşılabilecek tuzaklara karşı dikkatli olmaları yönünde ikaz etti.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların bayram alışverişi sürecinde hem maddi hem de manevi bir zarara uğramamaları için bazı kritik noktalara dikkat çekti.

Kılıç, piyasalarda oluşan yoğunluğun risklerine değinerek şu uyarılarda bulundu: "Talebin arttığı bu dönemler ne yazık ki bazen fiyat dalgalanmaları ve fırsatçı davranışların da gündeme geldiği dönemler olabilmektedir. Bu nedenle hem tüketicilerin hem satıcıların hem de denetimden sorumlu kurumların daha dikkatli ve sorumlu davranması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bayram alışverişi yaparken 'son dakika' fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı."

SAHTE KAMPANYALAR VE İHTİYAÇ ODAKLI ALIŞVERİŞ

Özel günlerde uygulanan psikolojik satış tekniklerinin ve yoğun reklamların tüketicileri gereksiz tüketim alışkanlıklarına sürükleyebileceğini belirten Kılıç, alışverişlerin mutlaka ihtiyaç temelli yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kampanya adı altında yapılan satışlarda etiket fiyatlarının dikkatle kontrol edilmesi, fiyat karşılaştırmalarının yapılması ve şüpheli indirimlere temkinli yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Kılıç, tüketicinin piyasadaki rolüne ve esnafın sorumluluklarına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Vatandaşlar gereksiz tüketimden kaçınmalı. Unutulmamalıdır ki bilinçli tüketici sadece kendisini değil, piyasayı da düzenleyen en önemli güce sahiptir. Bayramlar esnaf kültürünün ve ticari ahlakın en çok hatırlanması gereken zamanlardır. Bu dönemlerde esnaflardan temel beklentimiz, talep artışını fırsatçılığa dönüştürmemeleri, haksız fiyat artışlarından kaçınmaları, etiket ve kasa fiyatı uyumuna dikkat etmeleri, kaliteli ve güvenli ürün sunmalarıdır. Unutulmamalıdır ki güven kaybedilirse ticaret de zedelenir."

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için ticaret odalarına da önemli görevler düştüğünü aktaran Kılıç, bu kuruluşların kendi üyelerini ticari etik, fiyat istikrarı ve tüketici güveni konularında uyarmaları gerektiğini bildirdi. Bayram öncesinde piyasalarda oluşabilecek olumsuz algıların önüne geçebilmek adına sektör içi özdenetim mekanizmalarının aktif hale getirilmesinin şart olduğu ifade edildi.

Kılıç, vatandaşların karşılaştıkları usulsüzlüklerde izlemesi gereken yolları ise şu sözlerle açıkladı: "Haksız fiyat artışı, etiketsiz satış, yanıltıcı kampanyalar ve güvenli olmayan ürünler konusunda denetimlerin artırılması hem tüketici güvenini hem de dürüst esnafı koruyacaktır. Denetim sadece cezalandırma amacıyla değil, piyasada adil rekabet ve güven ortamını sağlamak için yapılmalıdır. Bayram öncesinde bazı ürünlerde keyfi fiyat artışları yapıldığını gelen şikayetlerden gözlemliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi ya da Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikayette bulunulmalı."