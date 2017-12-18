"Genelkurmay Başkanı olacaktı, önünü kestik." Bu itirafı yapan isim FETÖ'den tutuklanan savcı Bayram Bozkurt. Savcılık sorgusunda kumpası bir bir anlatan Bozkurt, dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in nasıl kumpasa uğradığını anlattı

Ergenekon Davası'nda "Efe" kod adıyla gizli tanık olan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt, tutuklu olduğu FETÖ davasında savcıya ifade verdi.



Bozkurt, Erzincan ve Erzurum'da tezgahlanan Ergenekon davasını ve eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in Genelkurmay Başkanı olmasını nasıl engellediklerini bir bir anlattı.



"İlhan Cihaner (Erzincan Başsavcısı iken) cemaat hakkında soruşturma yürütüyordu. Ayrıca cemaatin rahatsız olduğu (3. Ordu Komutanı Orgeneral) Saldıray Berk'in Genelkurmay Başkanı olabileceği cemaatçi albaylar arasında konuşuluyordu. Ben o dönem İliç jandarma komutanıyla ilgili Kemah'taki 9 şehit nedeniyle soruşturma başlatmıştım. Bu olay nedeniyle Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal ile tanıştım. Şanal, cemaatin adamıydı."



Şanal, Bozkurt'tan Erzincan ve Erzurum'daki Ergenekon davasında tanıklık yapmasını istedi. Yargıtay tetkin hakimi Aydın Eser, Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay Tutar ile yardımcısı olan Çetin Şen'e sordu. Onlar da Şanal'ın istediklerini yapmasını söyledi.



"Bir süre sonra tanık olmamaya karar verdiğimi Şanal'a söyleyince, “Senin hakkında soruşturma açan adamı mı koruyorsun” dedi. O anda Cihaner'in hakkımda soruşturma açtığını öğrendim. Cemaat beni sıkıştırmak amacıyla bir kişiyi yönlendirip soruşturma açılmasını sağlamış. Bu sıralarda adliyeye gelen müfettişler beni meslekten atmak için rapor düzenleyeceğini söyleyince tanıklık yapmayı kabul ettim. İfademde gerçek olayları anlatınca Şanal yetersiz gördü. Benim bazı albaylarla yemek yediğimi, bunun darbe semineri olduğunu, bu sebeple bu yönde ifade vermemi söyledi. Onun yönlendirmesiyle bu kafedeki görüşmenin darbeye yönelik olduğunu söyleyen çarpıtılmış ifade verdim."



Kod adım "Efe" olan Bozkurt'un ifadeleriyle İlhan Cihaner, Dursun Çiçek ve Saldırtay Berk Berk hakkında soruşturma başlatıldı. Böylece FETÖ'nün Saldıray Berk'in yükselmesini önleme projesi de gerçekleşmiş oldu. Bozkurt'un anlattıklarına göre soruşturmanın amacı Cihaner değil, Saldıray Berk'in yükselmesini önlemekti.



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