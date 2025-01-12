Bayram ikramiyesi için bekleyiş başladı: Emeklinin gönlü alınacak mı?

Emekliler, yılda iki kez aldıkları bayram ikramiyelerinin bu yıl artacağına dair umutlarını arttırmış durumda. 2025’in ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltilmişti. Cnnturk.com'un haberine göre, bu maaş artışı, emeklilerin bayram ikramiyesinde de zam olacağı beklentisini güçlendiriyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı’na 2 aydan fazla bir süre olsa da, emekliler bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini merakla bekliyor. İkramiyeler, bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. 2025 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak SGK uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 500 TL’lik bir artış ihtimali söz konusu. Eğer bu zam gerçekleşirse, 2025 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin 500 TL olarak ödenebilir.