Bayram öncesi uzmanlardan uyarı: Kurbanlık alırken bunlara dikkat edin

KOKMUŞ ET SAĞLAM ETİ DE BOZUYOR

Mahalle kasaplarının her gün mesai bitiminde kıyma makinelerini sıcak suyla yıkayarak ertesi güne hijyenik bir şekilde hazır hale getirdiklerini anımsatan Bulut, sokak aralarındaki merdiven altı işlemlerin tehlikelerini şu sözlerle özetledi:

"Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde kullanılan makinelerin soğutucuları bile yok. Soğutucusu olmadığı için o makineler bakteri ve mikrop üretiyor. Örneğin vatandaş güneş altında etini bazen farkında olmadan kokutuyor. Buralarda kıyma çekildiğinde ise ardından çekilen ete de bulaşıyor. Mesleği kasap olan biri kokmuş eti fark eder ve çekmez. Vatandaşlarımız oldubittiye getirip merdiven altı yerlerde kıyma çektirmesinler. Etlerini heder etmesinler."