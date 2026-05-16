Bayram öncesi uzmanlardan uyarı: Kurbanlık alırken bunlara dikkat edin
Kurban Bayramı öncesinde farklı illerden getirilen hayvanlar pazarlara inerken, sağlıklı kurbanlık seçimi ve etin doğru muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.
Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya başta olmak üzere çeşitli illerden gelen besiciler, Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Ankara'da satışa sundu.
Başkentin Altındağ ilçesinde kurulan Kurban Pazarı'nda alım satım hareketliliği başlarken, kurbanlık seçimi ve kesim sürecinde yaşanabilecek sorunlara karşı uzman uyarıları peş peşe geliyor.
Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve kurban etinin parçalanıp doğranmasına kadar uzanan sürecin püf noktalarını anlattı.
HAYVANIN GÖRÜNÜMÜ VE DİŞLERİNE DİKKAT EDİN
Sağlıklı bir kurbanlığın boynuzundan ayaklarına kadar detaylıca incelenmesi gerektiğini belirten Bulut, "Seçilen kurbanlıklar, hareketli, bakışları canlı olmalıdır. Kör, topal ve yaraları olmamalıdır. Tüyleri parlak ve yatık olmalıdır. Boynuzları kırık olmamalıdır. Kemikleri görünecek kadar zayıf olmamalıdır. Hayvanda burun ve göz akıntısı olmamalıdır. Ayrıca alt iki dişinin kapak atması gerekiyor." diye konuştu.
GEÇMİŞİNİ MOBİL UYGULAMADAN SORGULAYIN
Hayvanların sağlık geçmişinin teknolojik imkanlarla da teyit edilebileceğini hatırlatan Bulut, Tarım ve Orman Bakanlığının kullanıma sunduğu "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden küpe numarası ile sorgulama yapılabildiğini aktardı.
Sistemin önemine değinen Bulut, "Uygulama üzerinden mutlaka hayvanın geçmişine bakılmalıdır. Hayvanın geçirmiş olduğu tüm hastalıklar, vurulan aşıların kayıtlarını oradan görebilirler." dedi.
ETİ HEMEN ÇEKTİRMEYİN BİR GÜN DİNLENDİRİN
Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere ayrılma ve kesim yerleri hakkında da bilgiler veren Bulut, kesim işleminin mutlaka işin ehli insanlara bırakılması gerektiğini vurguladı.
Etlerini evlerinde doğramak isteyen vatandaşlar için de tavsiyelerini sıralayan Bulut, "Kurban etini evinde işlemek isteyen vatandaşlarımız da eklem yerlerinden kesip kıymalığını, biftekliğini, kuşbaşılığını ayırıp ayrı ayrı dolaplarına yerleştirmelidir. Kıymalıklarını mahalle kasabında çektirmeye özen göstermelidirler. Kıymayı bir gün sonra çektirmeleri daha uygun olacaktır. Çünkü etlerin bir gün dinlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı döneminde kasaplık mesleğiyle ilgisi olmayan kişilerin sokak aralarında kıyma çekimi yapmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çeken Bulut, şunları kaydetti:
"Kurban Bayramı geldiği zaman farklı meslek grupları kasap olmak istiyor. Depolarından kıyma makinelerini çıkarıyorlar. Senede bir kez kömürlüklerden, merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden çıkan kıyma makineleri küflü, paslı bir şekilde hijyenik olmayan ortamlarda kullanılıyor. Sokak aralarında kapı önlerine konulup vatandaşların rastgele kurban etlerini çekiyorlar. Biz diyoruz ki gıda terörüne etlerinizi teslim etmeyin."
KOKMUŞ ET SAĞLAM ETİ DE BOZUYOR
Mahalle kasaplarının her gün mesai bitiminde kıyma makinelerini sıcak suyla yıkayarak ertesi güne hijyenik bir şekilde hazır hale getirdiklerini anımsatan Bulut, sokak aralarındaki merdiven altı işlemlerin tehlikelerini şu sözlerle özetledi:
"Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerde kullanılan makinelerin soğutucuları bile yok. Soğutucusu olmadığı için o makineler bakteri ve mikrop üretiyor. Örneğin vatandaş güneş altında etini bazen farkında olmadan kokutuyor. Buralarda kıyma çekildiğinde ise ardından çekilen ete de bulaşıyor. Mesleği kasap olan biri kokmuş eti fark eder ve çekmez. Vatandaşlarımız oldubittiye getirip merdiven altı yerlerde kıyma çektirmesinler. Etlerini heder etmesinler."