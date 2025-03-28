Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu

Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı, şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu.

Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu
Yayınlanma:

Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı, şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu.  

Ramazan bayramına günler kala tatilini uzatmak isteyen sürücüler yola çıkınca, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu.

Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu - Resim : 1

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu. Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.

Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu - Resim : 2

Son dakika... Putin, hipersonik füzelerle donatılan "Perm" nükleer denizaltısını bu sözlerle duyurduSon dakika... Putin, hipersonik füzelerle donatılan "Perm" nükleer denizaltısını bu sözlerle duyurduDünya
Son dakika... Ege'de deprem!Son dakika... Ege'de deprem!Gündem
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edileceğini söylediABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edileceğini söylediDünya
ramazan bayramı tatili otoyol
Günün Manşetleri
Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu
Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu
Rümeysa Öztürk'ün açıklaması
Kimler artık araç kullanamayacak?
50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme
Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış
Elektrikten sonra doğalgaza da zam!
RTÜK'ten o TV kanallarına rekor ceza
Vatan Partisi’nden TKP’ye çağrı
Çok Okunanlar
Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu
TSK'den Yunanistan'a ders gibi yanıt TSK'den Yunanistan'a ders gibi yanıt
Rümeysa Öztürk'ün açıklaması Rümeysa Öztürk'ün açıklaması
Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu Bayram tatili nedeniyle şimdiden otoyolda yoğunluk oluştu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Avrupa Konseyi’nin misafirleri değil ev sahipleriyiz Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: Avrupa Konseyi’nin misafirleri değil ev sahipleriyiz