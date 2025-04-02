Bayram tatilinde acı bilanço! 4 günde 34 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2025 Salı günü meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı.

Bayramın 4. günü 647 trafik kazası meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti, 1.165 kişi yaralandı.

Bayram döneminde trafik kazalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bayramlar, sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

İLK 4 GÜNDE 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) yaşanan trafik kazalarının bilançosu ise oldukça ağır oldu: 34 vatandaş hayatını kaybetti, 4.784 vatandaş yaralandı.

Bayram tatili süresince yolların daha yoğun olduğunu belirten yetkililer, özellikle aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymamanın kazalara sebep olduğunu vurguladı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 9 günlük bayram tatili boyunca denetimlerini sıkılaştırdı. 1 Nisan 2025 Salı günü yapılan kontrollerde 495.753 araç denetlendi, 21.178 araca hız ve radar işlemi uygulandı, 51.120 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Denetimlerin sadece cezai işlem için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını belirten Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.