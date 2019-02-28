PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin kapatılmasına yönelik başvuru hakkında Yargıtay'ın "inceleme yapıyoruz" sözlerine ilişkin Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Bayram Yurtçiçek, "İnceleme doğru ancak yetersizdir" dedi. Ayrıca, Vatan Partisi'nin Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer hem Yargıtay'ın açıklamasını değerlendirdi hem de HDP'li Ayhan Bilgen'e cevap verdi.

PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin kapatılmasına yönelik başvuru hakkında Yargıtay'ın "inceleme yapıyoruz" açıklaması Türkiye'nin gündeminde.



Vatan Partisinden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Bayram Yurtçiçek incelemenin doğru ancak yetersiz olduğunu söyledi.



Yargıtay'ın 4 parti hakkında kapatma davası açtığını hatırlatan Yurtçiçek HDP'nin faaliyetlerine dikkat çekti.



Yurtçiçek'e göre, anayasa ve siyasi partiler kanunu açık: HDP kapatılmalı!



Yargıtay HDP'nin ilk seçim bürosunu açtığı Kars'ta da yankı buldu. Konuya ilişkin bir açıklama da Vatan Partisi Kars Büyükşehir adayı Tuncay Mutluer'den geldi..



Efsane başkan adayı Tuncay Mutluer, HDP adayı Ayhan Bilgen'in "Beyni Vatan Partisi, gövdesi MHP, kolları İYİ Parti olan bir Voltran var. HDP Kars'ı savunacak ve kazanacak" açıklamalarana da yanıt verdi.





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