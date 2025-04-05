Bayramda acı bilanço: Trafik kazalarında 7 günde 62 can kaybı

Ramazan Bayramı tatili, ne yazık ki bu yıl da trafik kazalarıyla gölgelendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, tatilin yedinci gününde ülke genelinde 580 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 855 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, bayram tatili boyunca ise toplam 62 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 388 kişi yaralandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR, TRAFİK EKİPLERİ SAHADA

Bayram tatili süresince polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürdü. Toplam 628 bin 532 araç denetlenirken, 26 bin 475 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 94 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi adına vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”