Sağlıkların sorun yaşayan yurttaşlar, bayramın ikinci günü 12 Ağustos 2019 Pazartesi günü bugün hastane polikliniklerinin ve sağlı olacaklarının açık olup olmadığını merakla araştırıyor. Uzmanlardan sağlıkları konusunda yardım almak isteyen yurttaşlar, 'bayramda hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları açık olacak mı' sorusuna yanıt arıyor

Bayramda hastane ve sağlık ocakları açık mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Bayramda acil servisler ve acil servislerle bağlantılı çalışan kalp damar cerrahisi ve yanık gibi poliklinikler aktif devrede olacak. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bayramda sağlık hizmetleri hakkında verdiği bazı bilgiler



BAYRAMDA SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDECEK



Kurban Bayramı'nda kaza, yaralanma ve hasta oranlarının diğer günlere göre oranla arttığına dikkati çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yalnızca kurban kesiminden kaynaklı yaralanmalar değil, trafik kazaları ve gıda zehirlenmelerinde de ciddi artış görüyoruz. Ambulans taleplerinde ve acil servislere başvuruda ciddi yoğunluk yaşanıyor." dedi.



Bayram süresince de acil hizmetler kapsamında tedbirleri aldıklarını belirten Koca, şu bilgileri paylaştı:



"Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 112 komuta merkezlerimiz ve 2 bin 801 acil istasyonumuz hizmet verecek. Ayrıca 5 bin 500'den fazla ambulansımız ve 35 bine yakın acil hizmetler personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 130 bin kişi, bunun 22 bini hekim olmak üzere, bayram süresince hizmet verir olacak. Organ nakli, kalp damar cerrahisi ve yanık gibi özellikli acil müdahale edilmesi gereken birimlerimiz de bayramda aktif devrede olacak. Vatandaşlarımızın bayramı sağlıkla geçirmesini temenni ediyorum."



Bayramda nöbette olacak sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca görev yapacağını dile getiren Koca, sağlık çalışanlarının bayramını da kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.